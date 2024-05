Voto Avellino, 7 candidati sindaco per il dopo Festa: ecco tutte le liste Ecco tutti i nomi dei candidati per il governo del capoluogo irpino

Nessuna novità rispetto alla vigilia, in rappresentanza dello schieramento c’è Laura Nargi. Il centrosinistra si è presentato con Antonio Gengaro, centrodestra diviso in tre con Rino Genovese, Modestino Iandoli (FdI) e Gennaro Romei (Udc). Battitore libero Aldo D’Andrea (Unità Popolare per Avellino) e Vittorio Boccieri (Progetto Avellino Futura).

Ecco tutte le liste e i nomi dei candidati



Laura Nargi

Davvero

Siamo Avellino

Viva la Libertà

Per Avellino

Antonio Gengaro

Partito democratico

Movimento 5 stelle

Avellino Progetto Partecipato

Per Avellino con Gengaro

Rino Genovese

Patto civico per Avellino

Forza Avellino

Moderati e Riformisti

La Rondine

Cittadini in Movimento

Modestino Iandoli

Fratelli d’Italia

Gennaro Romei

Unione di Centro

Aldo D’Andrea

Unità Popolare per Avellino

Vittorio Boccieri

Progetto Avellino Futura