Comunali, a Chiusano San Domenico l'ex parroco sfida il sindaco uscente E' sfida a due tra Carmine De Angelis e Antonio Romano

A Chiusano San Domenico l'ex parroco del paese, Antonio Romano, sfida il sindaco uscente, Carmine De Angelis, in questa nuova tornata elettorale. Due liste e due candidati sindaco per il piccolo comune irpino. Da un lato c'è la lista di Carmine De Angelis "Chiusano Bene Comune" e dall'altro Antonio Romano e la sua lista "Liberazione per Chiusano". La campagna elettorale si annuncia avvincente. Da mesi i riflettori sono puntati sul piccolo paesino per le vicende personali dell'ex prelato, che aveva lasciato l'abito talare per amore. Ma non solo. Da subito Romano aveva annunciato la sua volontà di candidarsi a sindaco, forte dell'appoggio di una compagine di sostenitori, per rilanciare la comunità chiusanese. Detto fatto, stamane Romano ha presentato la lista, con tanto di logo, nomi e ufficialità. Di seguito ecco tutti i nomi delle due liste

Chiusano Bene Comune per Carmine De Angelis sindaco

Carmine De Maria

Carlo Buono

Sergio Cataldo

Raffaele Ciampa

Antonio Dello Russo

Valentina Fortunato

Salvatore Iandoli

Riccardo Iantosca

Francesco Rizzo

Antonello Ruggiero

"Liberazione per Chiusano", per Antonio Romano Sindaco

Pina Dello Russo

Giuseppe Palermo

Aemi Dell'Orfano

Luisa Marinetta Acquaviva

Mariarosaria Naddeo

Lauretta Anello

Gianmarino Iannacchero