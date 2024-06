Europee: Pd primo partito nella città di Avellino, male la Lega I dem hanno raccolto nel capoluogo 7.456 voti pari al 26,22

Nella città di Avellino il Pd si conferma primo partito: alle elezioni Europee ha ottenuto 7.456 voti pari al 26,22 per cento. Segue Fratelli d'Italia con 5174 (18,19%), poi Forza Italia 4804 (16,89%), Movimento Cinque Stelle 4.359 voti pari 15,33.

Buono anche il risultato di Alleanza Verdi e Sinistra in linea col dato nazionale: 1.853 voti pari al 6,52 e Stati Uniti d'Europa 1703 (5,99). La Lega ha ottenuto 1.059 voti per il 3,72 per cento, mentre Azione 618 (2,17).