Entra nel vivo il G7 Italia a Mirabella Eclano: ecco le due sedute di oggi In primo piano il tema della sicurezza in relazione agli scenari internazionali in evoluzione

a cura di

Gianni Vigoroso

giovedì 3 ottobre 2024 alle 07:06



Il comune irpino in cui si svolg l’evento, l’antica Aeclanum, un importante snodo dei commerci lungo la via Appia, che congiungeva Roma a Brindisi, e recentemente dichiarata patrimonio dell'Unesco...