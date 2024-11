Avellino: 7 nuovi assessori, Festa in pressing per il rimpasto Voto del bilancio con la maggioranza compatta, ma si confermano i rumors da rivoluzione in Giunta

Un nuovo equilibrio nella maggioranza in Consiglio Comunale ad Avellino: l'ex sindaco Gianluca Festa punta a ben 7 nuovi assessori nell'ipotesi di un rimpasto per la Giunta, da rivoluzione perché 6 tecnici sono da potenziale uscita. Ecco quanto è emerso nelle ultime ore per la prospettiva dell'amministrazione comunale con il pressing sul primo cittadino Laura Nargi che ha scelto in gran parte tecnici per le nomine dopo l'elezione per la discontinuità politica all'interno della vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'amministrazione uscente. Il sindaco registra il pressing delle liste Davvero e Viva La Libertà: Antonio Genovese, Giuseppe Negrone e Antonio Spiniello sono in lizza nel rimpasto, sempre che si concretizzi nei prossimi giorni dopo lo scenario da raccolta firme per la sfiducia che aleggiava tra i rumors. Tra i tecnici presenti in Giunta il solo Edoardo Volino, con delega al Patrimonio, non sembra in bilico. Il rimpasto appare immaginabile verso gli ultimi giorni del 2024, ma anche gennaio prossimo. Nel frattempo, per il voto del bilancio consolidato Nargi ha ritrovato tutta la maggioranza compatta e sulla gestione pubblica e il comodato all'ASL del centro per l'autismo di via Serroni c'è l'unanimità.