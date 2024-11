Francesco Tolino è un nuovo dirigente del Comune di Avellino E' stato anche vice sindaco a Montoro, lascia la guida della Municipale di Baronissi

Francesco Tolino, già vicesindaco del comune di Montoro e comandante della Polizia Municipale di Baronissi, è un nuovo dirigente amministrativo del Comune di Avellino. L'assunzione nel capoluogo irpino è diventata effettiva dal 5 novembre 2024 e avrà la durata di tre anni. In estate aveva partecipato ad un bando indetto dal Comune di Avellino, risultando poi idoneo. Il provvedimento è stato pubblicato sull'albo pretorio.

Nel frattempo Tolino - che nei mesi scorsi era stato sondato sia per la candidatura a sindaco di Montoro che di Baronissi in quota Pd – si è messo in aspettativa nella città della Valle dell'Irno dove, da anni, ricopriva il ruolo di comandante della Polizia Locale. Il suo posto sarà ricoperto da Angela Rago.