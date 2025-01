Comune di Avellino: accordo tra Nargi e i festiani, ecco il documento politico I dettagli della nuova prospettiva a Palazzo di Città con la crisi superata nella maggioranza

L'accordo tra la sindaca Laura Nargi e i consiglieri festiani nella maggioranza ed ecco il documento politico di ripartenza per la nuova giunta politica al Comune di Avellino. La crisi vola via. "È nostra intenzione lavorare ed impegnarci sulla base di questi orizzonti programmatici e strategici, trasformandoli in atti e provvedimenti concreti. - si legge nel documento firmato da Nargi e dai capigruppo di "Davvero", Mario Spiniello, di "Siamo Avellino", Alberto Bilotta, e di "Viva La Libertà", Monica Spiezia - Nel solo ed esclusivo interesse della città. Tutti insieme, secondo i principi cardine del rispetto istituzionale, della condivisione e della lealtà reciproca".

Il documento integrale

"Come talvolta accade in politica, finanche nei gruppi più coesi come il nostro, negli ultimi giorni, la nostra maggioranza è stata attraversata da fibrillazioni amministrative che si sono sostanziate plasticamente anche in Consiglio comunale. Tuttavia, ci siamo candidati per il buon governo della nostra città e, quindi, siamo consapevoli che qualsiasi difficoltà può e deve essere affrontata e risolta attraverso il dialogo ed il fisiologico confronto tra tutti. Abbiamo il dovere di realizzare il progetto di crescita ed il programma di governo sulla scorta dei quali abbiamo chiesto ed ottenuto la fiducia della città e dell’Assise comunale. La nostra visione di Avellino prevede interventi ed azioni, già in parte realizzati nella scorsa consiliatura ed in corso in questa, che andremo ad implementare con rinnovato spirito di servizio, forte passione e grande unità. Completeremo l’opera di rilancio e consolidamento commerciale, turistica, culturale e sociale della nostra città.

A Borgo Ferrovia, nascerà il quartiere universitario di Avellino, che ospiterà uno studentato e la nuova sede del Polo Unisa presso la struttura comunale dell’ex Macello, che stiamo provvedendo a riqualificare ed attrezzare con moderni laboratori. La Porta Est della città ospiterà un hub di interscambio tra il trasporto su gomma e quello su rotaia, che ci consentirà di decongestionare il traffico cittadino, anche attraverso il potenziamento del trasporto sostenibile urbano. Il Comune tornerà nella sua prestigiosa sede storica di Palazzo De Peruta, e si completerà la riorganizzazione degli uffici e degli spazi comunali. Verrà rilanciata l’attività della nostra municipalizzata, efficientando i servizi cittadini, così da rendere il capoluogo sempre più smart.

Rilanceremo i centri storici della città, realizzando interventi di riqualificazione strutturale a Picarelli, Bellizzi e Valle, per valorizzare le radici e l’identità della nostra città. Il Parco della Stazione, che nascerà, dialogherà con il Parco intercomunale di interesse regionale del Fenestrelle, un vero e proprio corridoio ecologico cittadino. Avellino continuerà ad essere una città viva, sarà sempre più attrattiva e vocata ai giovani, attraverso l’organizzazione di una kermesse estiva, con ospiti ed eventi nazionali ed internazionali ed una serie di manifestazioni proposte durante tutto il corso dell’anno. Attrezzeremo la “Smile Arena” per ospitare grandi rassegne all’aperto. Riproporremo l’organizzazione di una manifestazione di caratura internazionale capace di attrarre flussi turisti dall’intero Centro-Sud. Risolveremo l’annosa problematica dei parcheggi nel centro città, migliorandone la vivibilità e la fruibilità, anche per agevolare i flussi turistici a vantaggio delle attività commerciali e delle iniziative culturali.

Al riguardo, allestiremo luoghi per ricordare la storia e le esperienze delle migliaia di irpini emigrati all’estero, riconnettendoli con le proprie origini e la propria terra. Sarà nostro compito anche raccontare il dolore patito dal nostro territorio duranti i tragici eventi sismici vissuti, ma anche ricordare personaggi illustri vanto dell’Irpinia, che hanno dato lustro al nostro Paese. Una moderna struttura intercomunale ci consentirà di ospitare, curare e rendere felici, i nostri amici a 4 zampe. È nostra intenzione, dunque, lavorare ed impegnarci sulla base di questi orizzonti programmatici e strategici, trasformandoli in atti e provvedimenti concreti. Nel solo ed esclusivo interesse della città. Tutti insieme, secondo i principi cardine del rispetto istituzionale, della condivisione e della lealtà reciproca".

Il sindaco di Avellino, Laura Nargi

Il Capogruppo di “Davvero”, Mario Spiniello

Il Capogruppo di “Siamo Avellino”, Alberto Bilotta

Il Capogruppo di “Viva la Libertà”, Monica Spiezia