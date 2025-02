Lega Avellino, Vecchia si dimette: Cantalamessa è il nuovo commissario "In piena continuità di un operato che ci vede in sintonia"

"Gianluca Cantalamessa è il nuovo commissario in provincia di Avellino, collegio in cui è stato eletto senatore della Lega, raccogliendo il testimone di Salvatore Vecchia che ringrazio per il lavoro svolto fino ad oggi. Prendiamo atto delle volontà di Salvatore di dedicare maggiori energie al proprio impegno amministrativo e sono certo che continuerà a dare un prezioso contribuito al partito portando avanti il suo impegno sul territorio. Sempre nell'ottica di una nuova riorganizzazione della Lega Campania, è stato confermato Luigi Bocchino come coordinatore della provincia di Benevento, in piena continuità di un operato che ci vede in sintonia". Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito in Campania Gianpiero Zinzi.