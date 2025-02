Lega: Cantalamessa, ringrazio per nomina a commissario provincia Avellino Il commento

“Ringrazio il coordinatore regionale della Lega in Campania Gianpiero Zinzi per la fiducia e la nomina a commissario provinciale anche ad Avellino. Un ruolo di responsabilità che svolgerò con dedizione perché la provincia di Avellino rappresenta un territorio molto importante per lo sviluppo della Campania e per tutto il meridione. Un sentito ringraziamento anche a Salvatore Vecchia coordinatore uscente per tutto ciò che ha fatto e che continuerà a fare per la provincia irpina e per il partito. Da ultimo,un ringraziamento anche agli amministratori locali e ai militanti - vera anima della Lega in provincia e in tutta la regione - per l’impegno e la passione che mettono nel portare avanti insieme a noi le nostre battaglie”. Così il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa,neo commissario di Avellino.