Azione con Calenda, nuovi ruoli nel partito. Gambacorta: buon lavoro a tutti Il documento del partito di Calenda

"Si è svolto ieri a Napoli il congresso regionale di Azione, in un clima di larga condivisione e democrazia che ha coinvolto tutte le province campane nella distribuzione dei ruoli apicali del partito. La segreteria e il direttivo della provincia di Avellino esprimono piena soddisfazione per l’elezione - alla presenza del vice segretario nazionale Ettore Rosato, del deputato Antonio D'Alessio, dei consiglieri regionali, dei segretari provinciali e di un gran numero di iscritti - alla carica di presidente dell'assemblea regionale di Azione Raffaela Manduzio, alla quale vanno i nostri migliori auguri per l'importante ruolo che ricoprirà nell’anno in cui i cittadini campani saranno chiamati all’elezione del Governatore e dei Consiglieri Regionali. Esprimiamo inoltre piena soddisfazione per l’elezione di Rosalia Passaro di Montella e di Donato Genua di Sturno nel direttivo regionale. In fine facciamo gli auguri di buon lavoro al segretario eletto Luigi Bosco, certi della continuità del lavoro già iniziato negli scorsi anni che mira al radicamento e all’espansione del partito in Campania.". Così il delegato provinciale Domenico Gambacorta.