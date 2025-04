Pd Montemiletto: "La Liberazione da ricordare, l'antifascismo da ricostruire" L'iniziativa promossa dal locale circolo del partito democratico irpino

"La Liberazione da ricordare, l'antifascismo da ricostruire" questo il titolo dell'iniziativa promossa dal Circolo del Pd di Montemiletto in occasione degli ottant'anni dalla Liberazione.

Ne parleranno sabato 26 aprile alle ore 17.30 nella sala Impero di Montemiletto i rappresentanti delle associazioni Anpi/Giovanni Capobianco; A.R.C.I/Jacopo Caruso; Nessuno Tocchi Eva /Germana Morrone; Give back Giovani per le Aree Interne/Arturo Mariano Iannace; e i riferimenti politici del Movimento 5S/ Michele Gubitosa; Radicali Italiani/Bruno Gambardella; +Europa/Alfonso Gallo; Sinistra Italiana/Roberto Montefusco; Partito Democratico/Nello Pizza.

Ermando Zoina segretario circolo Pd Montemiletto

"Ricordando la Liberazione avvenuta ormai ottanta anni fa è l'occasione questa per ragionare provando ad attualizzare i fatti storici di allora. Quello che è accaduto nel 1945, la sconfitta del regime totalitario, ha rappresentato uno spartiacque nella storia che ha determinato nuovi equilibri europei e mondiali.

Questi equilibri oggi sono in crisi e necessitano di un attento lavoro di ricostruzione dell'impalcatura culturale della società. Il nostro intento è quello di ristabilere un contatto con la società tutta portando al centro del dibattito, attraverso il ricordo, i temi della libertà e dei diritti. Per questo siamo orgogliosi di aver promosso questa iniziativa con gli interventi di autorevoli esponenti di associaioni e Partiti Politici ai quali va il nostro ringraziamento per la disponibilità accordataci e la sensibilità dimostrata".

Nell'ottica di conseguire la piu ampia partecipazione l'assemblea prevede la possibilità di interventi dalla platea.