Cantiere democratico: idee per il presente, visioni per il futuro Focus del Pd ad Avellino

Cantiere democratico: idee per il presente e visioni per il futuro. Focus del Pd ad Avellino: "Costruiamo con partecipazione". I referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno. L'appuntamento è per il prossimo 2 maggio in via Tagliamento alle ore 17.30.

Il programma: saluti Nello Pizza segretario Pd Avellino. Introduce Sara Iannaccone componente assemblea nazionale Pd. Intervengono: Erika Picariello segretaria generale Flc Cgil, Stefano Iannillo presidente Arci Avellino, Antonio Bellizzi consigliere comunale per Avellino, Marco Sarracino parlamentare Pd. Modera Antonio Gengaro Circolo Pd Aldo Moro.