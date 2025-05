La sfida di Fratelli d'Italia: Solofra, il coordinamento si tinge di rosa Michela Guarino alla guida del circolo cittadino

Il congresso cittadino di FdI Solofra è stato un momento significativo per la comunità locale, che ha eletto, per acclamazione, coordinatore cittadino del circolo Michela Guarino.

Chiamati a ricoprire l’incarico di componente del Coordinamento cittadino Antonio Marchesano, Soccorso Giarletta, già consigliere comunale, Veronica De Maio, Giordano De Stefano, Luca D’Urso e Giovanni Magonza.

L'iniziativa ha riscosso una grande partecipazione, confermando l’importanza dei temi trattati e l’attenzione del territorio verso le questioni di interesse comune.

Durante il congresso, sono stati affrontati diversi argomenti che stanno particolarmente a cuore ai cittadini solofrani, trattati con approccio propositivo, concreto e pragmatico, con il fine ultimo di migliorare la qualità della vita e promuovere lo sviluppo locale.

"La questione della sanità e del locale ospedale è stata centrale. Si è discusso delle inefficienze programmatiche del governo regionale di De Luca del Pd e della sua maggioranza, dell’esigenza di ripensare la funzione dell’ospedale Landolfi, del diritto dei campani tutti di avere garantito un accesso equo e di qualità alle cure mediche".

La discussione ha toccato il tema delle infrastrutture necessarie per sostenere lo sviluppo economico e sociale della zona, evidenziando la necessità di investimenti strategici.

"Il rilancio del settore conciario, inoltre, è stato identificato come un fattore chiave per la crescita economica con la necessità di mettere in campo una strategia di sistema per attrarre nuove e diverse imprese e sostenere quelle esistenti".

Un tema particolarmente sentito è stato quello della migrazione dei giovani. "Sono state proposte iniziative per trattenere i giovani sul territorio, offrendo loro opportunità di lavoro e crescita professionale.

Il congresso cittadino ha sottolineato la ferma determinazione di Fratelli d’Italia di camminare nel solco della politica vera, quella del confronto e della reale interpretazione delle esigenze delle comunità.

L'ascolto del territorio è stato riconosciuto come un elemento fondamentale per costruire percorsi di crescita condivisi. Questo approccio mira a garantire che le decisioni politiche siano in linea con le aspettative e i bisogni dei cittadini".

L’intervento di Gianfranco Rotondi ha rimarcato la centralità del progetto politico di Fratelli d’Italia e la comunanza di azioni e di sentimenti con la Dc di Rotondi nel solco della costruzione del partito della Nazione, capace di interpretare i valori dell’identità nazionale e raccogliere insieme le prossime sfide elettorali.

La discussione ha coinvolto tanti attori protagonisti della comunità politica locale, che, con i loro interventi, hanno contribuito ad animare il dibattito.

"Si ringrazia per la presenza di Gianfranco Rotondi, del sindaco di Solofra Nicola Moretti, il responsabile regionale dipartimento enti locali, Italo Giuseppe Cirielli, il coordinatore della Valle dell’Irno di Fratelli d’Italia Nicola Prudente, il coordinatore cittadino di Forza Italia Solofra Nicola de Piano, il presidente del Forum dei Giovani di Solofra Manuel Manzo, i consiglieri comunali, gli esponenti dell’imprenditoria locale e i rappresentanti delle associazioni sindacali.

Fratelli d’Italia si impegna quotidianamente nella costruzione di percorsi di crescita che siano condivisi e sostenuti dalle comunità locali, proponendosi di rafforzare il legame tra la comunità e i suoi rappresentanti, ponendo solide basi per un futuro prospero e inclusivo.

Il congresso di Solofra, quindi, non è stato solo un momento di discussione, ma un’opportunità per consolidare una visione comune e un impegno collettivo per una crescita sostenibile e duratura.

Promuoviamo la formazione di una classe dirigente all'altezza della sfida e del compito che FdI si è dato".