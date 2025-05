Mazzeo: Ci siamo allontanati da Festa perché non condividiamo più le sue scelte La capogruppo di Coraggio per Avellino: siamo un gruppo indipendente e coeso

“Coraggio per Avellino”, è il nome del nuovo gruppo consiliare a sostegno del sindaco Laura Nargi, guidato da Nicole Mazzeo e formato anche dai consiglieri comunali Antonio Cosmo, Michele Lombardi, e Vincenzo Picariello (vice capogruppo). L’iniziativa è nata con l’obiettivo dichiarato di dare continuità e nuovo slancio all’azione amministrativa della sindaca Laura Nargi, in un’ottica di coerenza e responsabilità verso la comunità cittadina. Trema il blocco dei festiani, che perdono 4 componenti, nella seduta fiume dedicata al Bilancio di Previsione 2025-2027.

Nessuna polemica, ma solo sostegno al sindaco Nargi

"Siamo un gruppo indipendente e coeso. Io, Antonio Cosmo, Michele Lombardi e Vincenzo Picariello abbiamo condiviso un’idea comune: quella di allontanarci. Non ci sono stati errori né critiche: ci siamo semplicemente distaccati da una visione politica diversa dalla nostra". Queste le prime dichiarazioni di Nicole Mazzeo, capogruppo di "Coraggio Avellino", intervistata dai giornalisti a margine del consiglio comunale.

"Con questa scelta non intendiamo tornare indietro, ma restare dove abbiamo deciso di essere, ovvero nella maggioranza, aderendo alle linee programmatiche del sindaco Nargi" ha continuato la consigliera comunale di maggioranza. "Noi siamo stati eletti dai cittadini insieme al sindaco e continueremo a far parte di questa maggioranza, lavorando per la città. È fondamentale essere vicini ai cittadini, dare finalmente uno scossone e muoversi. Noi non critichiamo nessuno: semplicemente non eravamo più d’accordo con certe scelte" ha spiegato. "Abbiamo unito quattro sensibilità, quattro persone che hanno scelto questa strada. Il riferimento ai politicismi riguarda scelte politiche che non condividevamo più. Per questo abbiamo ritenuto opportuno allontanarci" ha ribadito.

Ipotesi ampliamento del gruppo

" Se il gruppo crescerà? Per ora siamo in quattro: tre uomini e una donna. È anche per questo che è stata presa la decisione di eleggere me come capogruppo. non facciamo la guerra a nessuno, né critichiamo le scelte politiche, né della maggioranza né dell’opposizione. Andiamo avanti per la nostra strada, con le nostre idee e lungo il nostro percorso" ha concluso la consigliera comunale.