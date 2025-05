L'addio a D'Ercole, Cirielli: "E' stato un mio punto di riferimento prezioso" Il cordoglio del coordinatore della direzione nazionale di Fratelli d'Italia

"Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Franco D’Ercole, persona gentile, disponibile e sempre animata da un sincero spirito di servizio.

Ho avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo quando, da assessore regionale all’Industria, sedeva in giunta mentre io muovevo i primi passi da consigliere regionale: fu per me un punto di riferimento prezioso, sempre pronto a offrire consigli e suggerimenti con competenza e umanità.

Negli ultimi anni aveva ripreso con entusiasmo l’impegno politico, militando nel nostro partito e contribuendo attivamente con esperienza e passione alla crescita del progetto comune.

Alla sua famiglia e ai suoi cari giunga la mia più sentita vicinanza". Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli coordinatore della direzione nazionale di Fratelli d'Italia.