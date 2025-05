Nargi: Gelo con Festa? Gossip. C'è stato corto circuito, con dialogo supereremo Così il sindaco: ci sono state offese, ma dimentico. Penso al bene della città

"Il gelo che si racconta tra me e l'ex sindaco Gianluca Festa è una notizia gossippara". Così il sindaco di Avellino, Laura Nargi, risponde intervistata dai cronisti a margine di un evento pubblico in comune. "Si parla di un mancato saluto tra me e Festa. Non è vero. La foto scattata ci ritrae in un secondo momento, ci eravamo già salutati poco prima - spiega Nargi -. Il problema era politico, è politico e continua ad esserlo e, nonostante in alcuni momenti mi sia sentita offesa nel mio ruolo per delle parole ascoltate, io dimentico e pratico sempre la strada del dialogo, come deve fare un buon amministratore”. Spiega Nargi.

La scelta del presidente del Piano di Zona

Intanto Nargi avrebbe già scelto la figura che ricoprirà la carica di Presidente del Piano di zona, anche se si riserva di svelare il nome nelle prossime ore, ma certamente non terrà per se la carica, nonostante nelle ultime ore si rincorreva questa voce. “Sarà una persona a me vicina”, dice ai cronisti presenti a Piazza del Popolo in occasione della presentazione del nuovo Centro Famiglia “Mani e Cuori”, dell’Azienda consortile A4 proprio delle Politiche sociali.

Il sindaco esalta il lavoro dell’assessore al ramo, la festiana Jessica Tomasetta, al pari di quello che sta svolgendo il direttore dell’Azienda, Rodolfo De Rosa. “Ce la stiamo facendo e oggi l’Azienda è pienamente funzionale, con i dipendenti stabilizzati e tanti servizi in atto che rendono Avellino città dell’inclusione”, dice Nargi.

Acs, c'è la procedura pubblica per il manager

Il sindaco, sempre sollecitata dai cronisti, fa un passaggio anche sul futuro amministratore di Azienda città Servizi, per cui è stato pubblicata una procedura pubblica per la selezione dopo che ill manager indicato, Pasquale Pensa (sempre individuato dall’ex sindaco Festa) ha rinunciato: “Prima avevamo attuato una procedura legata alla celerità, in ogni caso ci sarebbe dovuto stare comunque una selezione, ed ora abbiamo avviato l’iter giusto da compiere, ma comunque sarà l’unico membro dell’Assemblea, quindi il Sindaco di Avellino, che deciderà chi nominare dopo aver ricevuto il curriculum da parte di tutti”.