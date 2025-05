Melillo: "Sfida emozionante. Nargi? Conta la responsabilità per la città" Intervista al nuovo segretario cittadino di Forza Italia ad Avellino

"Sono felice. In maniera responsabile raccolgo la sfida. Ringrazio la segreteria provinciale e, quindi, Angelo Antonio D'Agostino e tutto il gruppo dirigente per la fiducia". Così a OttoChannel Gerardo Melillo si è espresso dopo la nomina a segretario cittadino di Forza Italia ad Avellino. "Sono già al lavoro per concretizzare nel migliore dei modi l'azione del partito in città.

"Il nostro contributo solo per una prospettiva cittadina"

"Stiamo portando avanti un'azione politica tesa al miglioramento complessivo della città, alla soluzione dei problemi. Non a caso abbiamo assunto sempre una posizione equidistante tra le diverse vedute di chi, pur essendo nella maggioranza, in qualche modo tende a litigare anzi governare. - ha affermato Melillo - Vogliamo essere responsabili, vogliamo dare il nostro contributo a patto che ci sia come primo punto all'ordine del giorno l'interesse della città, quello legato ai problemi, ai cittadini. Con tale spirito siamo certi di poter contribuire a un governo che possa dare finalmente slancio alla prospettiva cittadina, alla sua programmazione rispetto alle opere che occorre fare, ma che innanzitutto possa dare un'amministrazione stabile, dura, che sia perfettamente equilibrata a quello che poi è l'interesse generale della città.

"Chiarezza e lealtà"

A margine del congresso cittadino Livio Petitto ha parlato di possibile dialogo, ma sottolineando la necessità di chiarezza e lealtà: "Nello specifico, dalla fase congressuale, le posizioni sono state simili. Sia dal segretario provinciale, sia da Petitto, ma anche dalla segreteria cittadina. La base è sempre la stessa. Abbiamo bisogno di chiarezza e lealtà e abbiamo bisogno di capire se ci sono le condizioni per dare un contributo in positivo".

"Giovani centrali per la politica e la città"

Lo stadio e il conservatorio? La posizione del partito sullo stadio è stata espressa chiaramente dal presidente D'Agostino. La condivido in pieno. Sul Cimarosa vedremo i risvolti e le novità in consiglio comunale. Sono certo che faremo del nostro meglio come gruppo politico e partito per portare avanti l'interesse generale. Siamo felici per questo iter congressuale. Abbiamo raggiunto un ottimo risultato di iscritti sia in provincia che in città. Stiamo facendo numerosi congressi. Nell'ultimo, ad Avellino nella giornata di ieri, c'è stata una grande partecipazione. È stato emozionante. Vedo la base crescere con tanti giovani protagonisti. Abbiamo eletto anche Alessio Barbieri coordinatore cittadino dei giovani. A lui va il ringraziamento e l'augurio di buon lavoro. Questi ragazzi hanno bisogno di esempi positivi, di politica sana, corretta, leale e trasparente e con spirito di servizio. La nostra umiltà è al loro servizio. A loro va il nostro migliore augurio che rappresentano il presente, ma saranno un ottimo futuro per la politica avellinese, per il partito, ma per la comunità in generale".