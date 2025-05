Gengaro: "La revoca degli assessori certifica implosione della maggioranza" Il consigliere d'opposizione: "Sarebbe saggio dimettersi ridando la parola agli avellinesi"

"Sono molto amareggiato per la nostra Comunità, che non riesce ad essere guidata da una amministrazione degna di questo nome": questo il commento di Antonio Gengaro, consigliere d'opposizione al Comune di Avellino dopo i decreti di revoca degli assessori Monica Spiezia, Mario Spiniello e Jessica Tomasetta dalla Giunta di Piazza del Popolo firmati dal sindaco di Avellino, Laura Nargi: "La cacciata degli assessori, che in giunta le hanno votato contro sulla sua nomina alla guida del Piano di Zona, da parte della Sindaca Laura Nargi, certifica l'implosione della maggioranza. - ha aggiunto Gengaro in una nota ufficiale - La città è allo sbando, in queste condizioni non può essere governata. La cosa più giusta e saggia sarebbe prendere atto di una crisi oramai irreversibile, al di là di sempre possibili ricomposizioni di facciata, dimettersi e ridare la parola agli avellinesi".