Referendum, Gambacorta Azione Avellino: riflettiamo insieme su questo dato Quando ad Ariano Irpino nel 1946 votò l'87,36% degli aventi diritto

"Al referendum del 2 giugno del 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere fra Repubblica e Monarchia, per la prima volta furono ammesse a votare anche le donne. Ad Ariano Irpino andò a votare l’87.36% degli aventi diritto. Percentuale lontanissima da quelle di oggi".

Un dato sul quale il segretario provinciale di Azione Avellino, Domenico Gambacorta invita a riflettere e aggiunge:

"Vorrei ricordare, innanzitutto a me stesso, che i costituenti inserirono un passaggio nell’articolo 48 della Carta: “il voto è un dovere civico”.

Da qui l'appello

"Domenica 8 e lunedì 9 giugno esercitate il vostro dovere. Scegliete di votare sì oppure no oppure bianca oppure nulla. Ma scegliete voi e non fate scegliere gli altri per voi".