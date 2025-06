Avellino: Iannaccone, Vecchione e Accomando, ecco i tre nuovi assessori di Nargi Crisi politica, Nargi potenzia la giunta con tre tecnici

Sono tre i nuovi assessori nominati dal sindaco di Avellino, Laura Nargi. Oggi la firma uffciale sui decreti e la pubblicazione degli atti sull'albo pretorio del Comune capoluogo. Entrano nella squadra di giunta Simona Accomando, che avrà le deleghe al Contenzioso e personale. Ad Antonio Vecchione, quelle alla Cultura e marketing. Mentre Assuntina Iannaccone, sarà assessore al Patrimonio e ambiente.

I tre decreti di nomina

A Palazzo di Città Nargi ha incontrato la stampa, per illustrare le novità che riuardano l'esecutivo e per spiegare i nuovi equilibri in via di assetto, in questi giorni di preconsiglio. Il prossimo 12 giuno la prova dell'aula. Con queste tre nomine il sindaco di Avellino rimette in moto la macchina. Dopo la revoca di tre assessori e le dimissioni di altri 4, l'attività dell'esecutivo, con la giunta ridotta al lumicino, era in panne. La nomina dei tre tecnici ha, di fatto, garantito l'attività della giunta. I festiani restano coesi. Il reintegro dei sette fedelissimi dell'ex primo cittadino non è avvenuto e di fatto la Nargi tira dritto completando con i tecnici il suo governo. Restano tutti da verificare i numeri in maggioranza. Giorni di super lavoro quelli che attendono il sindaco alle prese con dialogo e confronti serrati per trovare la quadra.