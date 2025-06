Riconoscimento dello Stato della Palestina e cessate il fuoco: mozione a Nusco Il documento sarà discusso nel prossimo consiglio comunale

Nella giornata di oggi, 5 giugno i consiglieri comunali del comune di Nusco Mario Gaudiello, Gianfranco Marino, Lucio Molinario, Francesco Biancaniello e Annamaria Prudente hanno presentato al protocollo una mozione riguardante il riconoscimento dello Stato della Palestina e il “cessate il fuoco”. La mozione sarà discussa nel prossimo consiglio comunale.

"Il consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta comunale a farsi portavoce, in cooperazione con altri sindaci presso il parlamento e il governo italiano di una istanza urgente relativa al riconoscimento ufficiale dello stato di Palestina dal parte dell'Italia, passo fondamentale per il rafforzamento dei diritti del popolo palestinese e per il progresso verso una soluzione a due Stati, in linea con le risoluzioni internazionali e le richieste della comunità globale".