Avellino, Nargi: "Non è tempo di dimissioni, è quello di lavorare per la città" Il sindaco: "Mai parlato di dimissioni. Perché ci dovrebbero essere"

"Siamo pronti e si sta lavorando, giorno dopo giorno, ora dopo ora. Non ci si ferma mai, abbiamo fatto vari sopralluoghi. Con la nuova giunta abbiamo dato slancio all'azione amministrativa, eravamo fermi da troppo tempo. Con entusiasmo continuiamo a lavorare aspettando il consiglio comunale di domani": a margine dell'evento Sport Days a Piazza della Libertà, Laura Nargi si è espressa così verso il consiglio comunale in programma nelle prossime ore.

"I festiani? Aperta a tutti i confronti"

"Dimissioni? Mi fanno un po' sorridere perché non ho mai parlato di dimissioni. Perché ci dovrebbero essere. - ha aggiunto il sindaco di Avellino - È vero che c'è la crisi politica che attanaglia la città da tanti mesi, ma è vero anche che si sta lavorando ogni giorno per portare risultati a questa città. Una città che non merita quello che abbiamo fatto vivere in questi mesi. Non è tempo di dimissioni. È tempo di lavorare seriamente per la nostra città. I festiani e la gestione dei fondi? Il metodo non è quello solito della politica. Ci vediamo domani e sono aperta a tutti i confronti possibili".