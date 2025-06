Sport Days in Piazza della Libertà: "Connubio con le istituzioni è decisivo" Pomeriggio nel centro cittadino per la manifestazione sportiva guidata dal Coni Avellino

Piazza della Libertà ha ospitato Sport Days nel pomeriggio. "Ringrazio il Prefetto Riflesso che ci ha garantito l'opportunità di organizzare questo appuntamento di Sport Days in Piazza della Libertà. - ha spiegato il delegato Coni Avellino, Giuseppe Saviano - Occorre sinergia tra lo sport e le istituzioni. Vale per l'ASL con la prevenzione oncologica, vale per tutte le forze dell'ordine presenti qui con noi. È un bel messaggio con una piazza piena. Vogliamo legare i cittadini alle istituzioni. C'è troppa violenza".

"Lo sport educa alle regole"

"Sport Days è più di una manifestazione sportiva, è socializzazione, solidarietà, divertimento e passione. È un appuntamento immancabile. È un evento di richiamo provinciale e regionale. Complimenti ancora una volta al presidente Saviano": ha spiegato il sindaco di Avellino, Laura Nargi. "È un evento bellissimo. Lo sport educa alle regole e dà uno scopo di vita. Ben vengano queste giornate. - ha affermato il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso - La piazza è animata, sono molto contenta di partecipare a questi eventi e grazie al presidente Saviano, sempre attento. Il centro per l'autismo? Ci stanno lavorando. Ho detto che con forza seguirò le ultime fasi e spero che nel giro di pochi mesi ci sia l'apertura del centro per l'autismo e non vedo l'ora di partecipare a questo evento".