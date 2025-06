"Sono preoccupato per Avellino: in consiglio solo inutili bagarre" Così Nunzio Fiorillo, coordinatore provinciale di Noi Moderati Avellino

"Superare la crisi politica e rilanciare l’azione amministrativa". È l’appello lanciato da Nunzio Fiorillo, coordinatore provinciale di Noi Moderati Avellino, che sollecita un atto di responsabilità alla maggioranza Nargi per il bene della città e dei cittadini. “Da tempo si parla delle possibili dimissioni del sindaco, che recentemente ha cercato di smentire, ma la crisi interna alla sua maggioranza è evidente e a pagarne le conseguenze è la città, immobilizzata nonostante i proclami e gli spot elettorali – ha dichiarato Fiorillo – Avellino merita decisamente di più: un sindaco coraggioso e un’amministrazione capace di andare oltre gli interessi personali. Ai cittadini non interessano le tensioni tra l’area dell’ex sindaco e l’attuale primo cittadino, né le dinamiche interne ai partiti. Lo ammetto: sono preoccupato, perché tra i punti all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale vi è l’approvazione del bilancio consuntivo 2024, una questione delicata che richiede un’azione amministrativa seria e responsabile”. Infine, l’appello del coordinatore provinciale alla maggioranza Nargi: “Dimostrate di avere realmente a cuore le sorti della città, andate oltre e superiamo questo stallo amministrativo che, giorno dopo giorno, rischia di avere conseguenze sempre più gravi per Avellino”.