Congresso Fdi a Lapio: Gerardo Carbone alla guida del coordinamento Un appuntamento di qualificato interesse politico e programmatico

Si è svolto in un clima di grande partecipazione ed entusiasmo, il congresso cittadino di Fratelli d’Italia Lapio.

Un appuntamento di qualificato interesse politico e programmatico, che ha visto l’elezione per acclamazione del dott. Gerardo Carbone alla guida del coordinamento cittadino.

I lavori congressuali sono stati presieduti dal dirigente provinciale Giovanni Candela con il supporto, nelle funzioni di segretario, del componente dell’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia, Arturo Meo.

All’evento hanno partecipato i coordinatori cittadini di Fratelli d’Italia del comune di Avellino Modestino Maria Iandoli, di Baiano Nunzio Calviati, e di Montemiletto Christofer Russo, oltre al dirigente Giuseppe Costanza.

Un caloroso saluto è stato rivolto da Raffaele Pasquale, storica figura della destra a Lapio.

Durante il congresso si è discusso di temi centrali per lo sviluppo del territorio, con particolare attenzione alla valorizzazione del comparto vitivinicolo, risorsa strategica per l’economia locale, e alle problematiche infrastrutturali, in particolare legate alla viabilità, nodo cruciale per garantire competitività e vivibilità alle comunità dell’area.

Il presidente provinciale, Ines Fruncillo, ha sottolineato l’importanza di essere “osservatori attenti e ascoltatori delle esigenze delle collettività, capaci di seminare oggi per permettere alle future generazioni di vivere in condizioni di benessere diffuso”.

Un richiamo forte alla missione profonda del partito: essere portatore di interessi collettivi, al servizio delle persone e dei territori.

Nel suo intervento, il neoletto coordinatore cittadino Gerardo Carbone, ha rimarcato la volontà di costruire un coordinamento aperto, capace di coinvolgere energie nuove, ascoltare tutte le istanze e favorire la più ampia partecipazione possibile.

Fratelli d’Italia ribadisce con forza la propria vocazione territoriale, riaffermando il principio che scegliere Fratelli d’Italia significa scegliere di costruire un futuro concreto e possibile per le aree interne. Un futuro fatto di lavoro, infrastrutture, servizi, valorizzazione delle risorse locali e opportunità per i giovani.

"Un impegno che nasce dall’ascolto e si traduce in azione, con l’obiettivo di colmare i ritardi accumulati in decenni di disattenzione e di restituire dignità, centralità e visione strategica a comunità che rappresentano l’identità più autentica della nostra nazione.

L’atmosfera di forte coinvolgimento e condivisione ha confermato la volontà, da parte del partito, di investire su una nuova classe dirigente, capace di costruire prospettive reali di sviluppo per il territorio.

Dopo troppi anni segnati da immobilismo e da occasioni mancate, Fratelli d’Italia rilancia con determinazione il proprio impegno nelle aree interne, per tornare a dare voce e futuro a comunità che meritano ascolto, competenza e visione".