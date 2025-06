Aree interne e sviluppo industriale: focus in Irpinia a Flumeri Tra gli ospiti l'ex presidente della camera dei deputati Roberto Fico

Aree interne e sviluppo industriale. E' su questa tematica di grande attualità che interessa il territorio in vista delle grandi sfide in atto a partire dalla costruenda stazione Hirpinia ad Ariano e il processo di sviluppo complessivo che vede come protagonista la Valle Ufita che si incentrerà l'interessante incontro promosso dal Movimento 5 Stelle 2050.

L'appuntamento è per venerdì 20 giugno alle 18 alla Dogana Aragonese a Flumeri.

A fare gli onori di casa, il sindaco di Flumeri Angelo Lanza. Introduce e modera: Maura Sarno, delegata legalità e sicurezza della Provincia di Avellino.

Interverranno: Vincenzo Ciampi consigliere regionale M5S Campania, Roberto Fico già presidente camera dei deputati, Giuseppe Morsa segretario generale Fiom Cgil Avellino e Michele Gubitosa parlamentare M5S.