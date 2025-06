Avellino bocciato il bilancio, Nargi: Io umiliata e mai rispettata come sindaco Non capisco questi mesi di attacchi dai festiani. Una serie di litigi incomprensibili

Bocciato il bilancio 2024, il sindaco di Avellino Laura Nargi senza maggioranza in assise parla al consiglio e alla città. Senza numeri per governare e visibilmente provata da lunghi mesi di forti tensioni in maggioranza, il sindaco di Avellino ha preso la parola, raccontando la lunga sequenza di attacchi e trattative, che hanno scandito i suoi 12 mesi di governo. Il voto sfavorevole di dem e festiani è stato decisivo.13 voti favorevoli e 18 contrari, Questi i numeri che hanno decretato il no al Rendiconto 2024 alle ore 18.57, di oggi mercoled' 18 giugno 2025.

"Cittadini, cari colleghi, mi rivolgo alla cittadinanza. Mi rivolgo ai consiglieri di Viva la Libertà e Davvero: non ho capito le motivazioni di questo voto contrario. Non ho capito tante cose durante questi mesi, scanditi da una serie di litigi incomprensibili - racconta Nargi con la voce rotta dall'emozione e dalla tensione di una seduta di consiglio al cardiopalma -.

Nargi: mai rispettata come donna e come sindaco

«“Excusatio non petita, accusatio manifesta” dico a Vecchione, non so cosa rispondere a Cucciniello. Non ho capito le motivazioni del suo voto contrario e di tante cose dall’inizio dell’amministrazione. Pasolini, Borsellino e la parola rispetto tra le tracce della maturità. Dietro i miei occhi, in questa aula all’aula dell’insediamento, c’erano lacrime. Dovevo seguire le loro direttive, bocciando il Patto civico. Oggi Genovese, usa una stessa dicitura che ha usato qualcun altro, “la minoranza della minoranza”. Si è usato un gioco di numeri, e mai con il rispetto.Non ho mai ricevuto rispetto né come sindaco né come donna», ha detto. «Dietro ai miei occhi non c’erano felicità, ma lacrime. Sono stata pubblicamente umiliata, lasciata sola, e definita ‘minoranza della minoranza’». Nargi ha ricordato le difficoltà incontrate: «Il 6 novembre mi è stato detto tramite stampa che dovevo sloggiare, e nonostante questo ho resistito per mantenere il patto con i cittadini». Ha anche denunciato le accuse volgari ricevute: «Il 27 dicembre mi hanno detto: ‘Se vengo io, tu scompari’. Tre mesi dopo l’obiettivo resta lo stesso: mandarmi a casa». La sindaca ha lanciato un appello: «Mi rivolgo a tutti i consiglieri eletti da questa città, non ai partiti: pensiamo alla città, non alle beghe politiche.Invece di pensare alla città si pensa a dire ad un sindaco dicendole che ha venti giorni per ritrattare. A queste condizioni io non ci starò mai. Scusate avellinesi».

Parola al prefetto

Ora si attende la diffida del Prefetto, la seconda in meno di un anno dalla nascita della consiliatura Nargi. Il conto alla rovescia è cominciato: terminato il tempo concesso, si procederà allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un commissario prefettizio, incaricato di traghettare Avellino verso nuove elezioni, presumibilmente nella prossima primavera.