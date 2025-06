Crisi Comune, il Pd prende tempo: Misiani ascolta i consiglieri dem Stamane il vertice a Napoli: semplice interlocuzione. Il Nazareno segue il caso Avellino

Prendere la migliore delle decisioni possibili, sfruttando i venti giorni di tempo messi a disposizione dalla prefettura, prima di tornare alla conta della maggioranza per il governo Nargi. Stamane a Napoli i 5 consiglieri dei dem sono stati convocati dal commissario regionale del Pd Antonio Misiani. Un incontro interlocutorio che si è chiuso con un nulla di fatto, in attesa di un vertice provinciale ad Avellino. Sarà tutto riferito alla segretaria nazionale Schlein che intanto valuta anche la posizione di altri enti irpini, in cui si sono stretti accordi trasversali con espressioni di altri partiti.

L'appello di Nargi: siate responsabili

Sullo sfondo l'appello alla responsabilità della sindaca a consiglieri e partiti, intenzionata a chiudere ogni rapporto con l’ex alleato Gianluca Festa. Stamane intanto l''incontro a Napoli con Misiani del capogruppo del Pd Luca Cipriano, dell’ex candidato sindaco Antonio Gengaro, Nicola Giordano, Enza Ambrosone e Ettore Iacovacci. L'inviato dal Nazareno farà da tramite con la dirigenza nazionale. La diffida prefettizia da recapitare ai singoli consiglieri seguirà tempi ancora lunghi, il conteggio dei 20 giorni in termini di legge non è ancora scattato, e tra ferie e assenze di varia natura lo scoglio decisivo potrebbe allungarsi probabilmente fino a metà luglio.