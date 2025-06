Fdi Montefredane: eletto coordinatore cittadino Pellegrino Sementa Proseguoni i congressi in provincia di Avellino

Si è svolto con grande valore contenutistico il congresso cittadino di Fratelli d’Italia Montefredane, durante il quale Pellegrino Sementa è stato eletto per acclamazione nuovo coordinatore cittadino.

A presiedere il congresso è stato il componente dell’assemblea nazionale Arturo Meo, affiancato nel ruolo di segretario dal dirigente provinciale Modestino Iandoli.

L’evento ha registrato la presenza del presidente provinciale di Fratelli d’Italia Avellino Ines Fruncillo, del consigliere provinciale Francesco Mazzariello e del già consigliere regionale Ettore Zecchino, intervenuti con riflessioni in tema di sviluppo territoriale che dimostrano l’attenzione alle esigenze delle comunità.

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha portato il proprio saluto, soffermandosi su alcune priorità infrastrutturali del territorio, in particolare riguardo la tratta ferroviaria che attraversa il comune, evidenziando l’urgenza di avviare una valutazione congiunta con gli organi preposti per lo snellimento e la velocizzazione delle procedure in corso.

Tra i temi affrontati nel corso del congresso:

La valorizzazione del turismo delle radici come occasione di rilancio economico, culturale e identitario per le aree interne. Un percorso di reale valorizzazione del territorio che non riproponga antiche logiche clientelari

L'impiego del servizio civile come valido strumento di supporto alle amministrazioni locali, spesso in sofferenza per carenza di personale. Su questo punto è emersa l’esigenza di ragionare anche sulla revisione del testo unico degli enti locali, affinché possa rispondere in modo più efficace alle mutate condizioni operative dei comuni e valorizzare appieno le potenzialità offerte dal servizio civile.

La necessità di avviare una progettualità condivisa tra più comuni del territorio, per rafforzare la capacità di accesso a fondi e programmi legati alla rigenerazione territoriale.

L’attenzione all’area industriale di Montefredane, una risorsa strategica da rilanciare con politiche mirate di attrazione e sviluppo.

I congressi comunali si confermano come un momento autentico di ascolto, confronto e costruzione di proposte, nel solco dei valori che Fratelli d’Italia porta avanti: radicamento nei territori, attenzione alle comunità locali, visione moderna per il futuro delle aree interne.