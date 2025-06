Vittoria: "Va trasmessa passione civile e politica. Testa al 2026" L'epilogo per l'edizione 2025 con Letta e Manfredi. Progetto già pronto per il prossimo anno

"È stata una traversata importante e affascinante perché abbiamo creato un luogo di confronto. Abbiamo iniziato il 15 marzo con Luciano Violante e chiudiamo con due big della leadership come Gaetano Manfredi e Gianni Letta. Credo che sia stato un bel progetto da proseguire". Così il direttore scientifico della Scuola Politica, Franco Vittoria, si è espresso sull'ultimo giorno della prima edizione della scuola di educazione politica al Teatro Colosseo di Baiano. "I ragazzi sono contenti. C'è un modo antico di trasmettere passione civile e politica. È quello che manca nell'apatia dei cittadini. - ha spiegato Vittoria - Serve in questo tempo la capacità di scuotere le coscienze e la scuola politica può dire molto. C'è bisogno di tanto lavoro, ma è una delle cose che le classi dirigenti che dovrebbero capire. Serve dare importanza al cittadino. Siamo già partiti con la seconda edizione. Siamo già in preparazione. Nel primo anno abbiamo fatto 80 ore, puntiamo a farne 100 nel 2026, sempre con il contributo dell'università e del centro di ricerca. Arricchiremo una motivazione per tutte le generazioni. I giovani? C'è richiesta di bella politica e i giovani lo comprendono".