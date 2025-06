Altergon, Piantedosi: Un successo delle aree interne con innovazione e capacità Così il ministro a Morra de Sanctis : qui radici e futuro delle aree interne

“Le istituzioni hanno il dovere di sostenere il tessuto industriale locale. Qui al sud, nelle aree interne paghiamo il prezzo di anni di scarsa evidenza, mentre proprio in questi territori crescono grandi realtà e straordinarie intuizioni imprenditoriali”. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel suo intervento in occasione delle celebrazioni del ventennale di Altergon a Morra de Sanctis.

“In questa azienda c'è una realtà di evidenza nazionale e non solo, frutto della capacità di due imprenditori visionari a cui va il mio plauso – ha detto Piantedosi - L'attuale governo ha il merito di aver programmato investimenti e progetti, per il rilancio e lo sviluppo proprio delle aree interne. Quella di Altergon è una storia molto bella fatta di saggezza, innovazione e contenuti”. Così il ministro Piantedosi alla presenza di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale. Fulcro dell’evento è stata l’inaugurazione ufficiale del nuovo Padiglione Biotech, struttura strategica destinata a potenziare la capacità produttiva e di ricerca nel campo delle biotecnologie avanzate, confermando l’impegno di Altergon nella promozione dell’innovazione scientifica in Italia e nel Mondo.Presenti anche Salvatore Cincotti, Amministratore Delegato di Altergon, Arturo Licenziati, Presidente e CEO del Gruppo IBSA. Momento culminante dell’appuntamento è stato il conferimento dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana ad Arturo Licenziati per meriti imprenditoriali e per il suo impegno nel promuovere lo sviluppo del territorio. L’appuntamento del 27 giugno rappresenta per Altergon un traguardo e, al tempo stesso, un nuovo punto di partenza verso una crescita sempre più orientata all’innovazione, alla sostenibilità e alla valorizzazione del capitale umano e territoriale.