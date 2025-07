Crisi Avellino: Festa smentisce la corsa al voto Nessuna ipotesi di nuova fase prima del voto del 17. Bilotta: "Non servono personalismi"

Si corre verso giovedì 17 luglio, giornata chiave in consiglio comunale per l'amministrazione Nargi. Tra i consiglieri di riferimento per la sindaca si rinnova l'appello al Partito Democratico e si strizza l'occhio a qualche sorpresa nell'area dei festiani. C'è, invece, l'attesa da parte delle liste Davvero e Viva La Libertà sull'evoluzione della vicenda e sul giorno spartiacque. Nessun inizio di campagna elettorale: Gianluca Festa smentisce l'ipotesi di una nuova fase già aperta prima dell'esito del nuovo voto in assise il 17 luglio prossimo. Ago della bilancia sarà anche il PD: sembra farsi strada il no al patto con Nargi rispondendo a pieno all'indicazione del commissario regionale del Partito, Antonio Misiani.

Bilotta: "Non servono personalismi"

Dall'amministrazione il vice sindaco Alberto Bilotta rimarca il successo delle iniziative in termini di partecipazione per la Notte dei Saldi nel centro cittadino e di Vino al Borgo. Sulla presenza di Festa e dell'ex assessore Giuseppe Negrone al taglio del nastro a Borgo Ferrovia spiega. "Non c'erano solo loro, c'erano molti dei consiglieri della politica locale. È stata davvero un'iniziativa partecipata e ognuno si è sentito parte integrante dell'evento, di Borgo Ferrovia e della città di Avellino. Credo che la città dovrebbe dar più rilievo all'aggregazione, alla capacità di poter fare qualcosa per la propria città e non dividerla pensando a personalismi che non servono".