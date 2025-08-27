Paternopoli, Forza Italia: "No ai rincari della tariffa idrica" Interviene il capogruppo degli azzurri in consiglio comunale Salvatore Cogliano

"Ho cercato di capire quale poteva essere il risultato finale della votazione che si sarebbe tenuta presso l'Alto Calore, ho tenuto i contatti aperti con alcuni rappresentanti di FI presenti all'interno dell'assemblea con la speranza che tutti i sindaci avrebbero votato per scongiurare gli aumenti tariffari.

È chiaro che la votazione sulle mozioni presentate all'assemblea dei soci dell'Alto Calore non ha nessuna valenza sul deliberato dell’E.I.C. ma è anche vero che l'assemblea dell'altra sera ha rappresentato quella che è la volontà politica dei sindaci. Dall'esito della votazione si evince che le mozioni non sono passate e che i Sindaci assenti e gli astenuti sono d'accordo su quanto deliberato dall’E.I.C. “Aumento delle Tariffe”.

L'atteggiamento dei sindaci astenuti è molto grave perché gli assenti hanno fatto una scelta chiara mentre gli astenuti hanno solo prodotto l'innalzamento della soglia del quorum in modo da rendere più difficile l'approvazione delle mozioni".

E' quanto scrive in una nota Salvatore Cogliano, capogruppo in consiglio comunale della coalizione di Forza Italia a Paternopoli.

"Il 7 agosto 2025 sono stati decisi rincari del 10% nel 2025 e 2026 e addirittura del 16% nel 2027. Una vera e propria stangata sui cittadini e sulle imprese.

Questi aumenti non erano previsti né nel bilancio, né nel piano industriale, né nel concordato. Si parlava solo di un adeguamento del 3,5%, non di rincari immorali che scaricano decenni di cattiva gestione sulle famiglie.

È assurdo che i Sindaci non abbiano espresso la volontà politica di fermare tali aumenti. Era auspicabile non aumentare le tariffe ed a tariffe ferme trovare soluzioni.

Avevamo chiesto al sindaco di Paternopoli con nota trasmessa il 10 agosto di prendere una posizione chiara e mettere in campo iniziative concrete per fermare questi aumenti. Solo l'altra sera abbiamo capito perché il nostro Sindaco non ha reso pubblico cosa intendesse fare.

Il nostro sindaco - continua la nota - si è astenuto. Grazie sindaco per non aver preso nessuna posizione. Forza Italia Paternopoli sarà in prima linea per difendere i cittadini da scelte scellerate e pretende trasparenza da parte della nostra amministrazione.

Da indiscrezioni sembra che l'amministratore unico Lenzi ha comunicato che grazie alla pressione della popolazione e grazie alla pressione esercitata dai sindaci soci non favorevoli all'aumento la manovra è stata rinviata al 2026.

Ringrazio il gruppo dei sindaci soci, di Forza Italia e tutti gli altri che hanno fatto sentire la loro voce all'interno dell'assemblea ed il gruppo “Uniamoci per l'acqua” che hanno fatto sentire la loro voce in mezzo alle strade. L'acqua è di tutti e va difesa".