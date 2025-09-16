Campania, si vota il 23 novmbre. Mazzariello: si mortifica l'Irpinia Il consigliere provinciale e presidente del consiglio comunale di Atripalda

"Mi domando e dico ma si poteva votare una settimana prima ? Noo al voto si va il 23 novembre ! Ancora una volta si mortifica l'Irpinia ! Senza che a nessuno dei già rappresentanti regionali, si siano rivoltate le viscere. E senza che nessuno abbia avuto un sussulto di dignità

Oppure orgoglio di appartenere a questa terra. Ma si continua ad illudere un popolo fin troppo mortificato in dieci anni di deluchismo.". COsì il consigliere provinciale Francesco Mazzariello.

