Roberto Fico e Piero De Luca a Montella: prove tecniche di dialogo "Dobbiamo concentrarci sugli interessi legittimi di tutti i cittadini campani"

A Montella Roberto Fico e Piero De Luca, prove tecniche di dialogo nel campo largo in vista delle elezioni regionali. L'ex presidente della Camera e il figlio del Governatore insieme sul palco della Festa dell'Unità nel comune irpino, dove un pezzo del Partito Democratico diserta l'appuntamento in polemica con il regista della kermesse, il sindaco di Montella e presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane. Ma - avverte il candidato governatore Roberto Fico - le polemiche vanno superate. "Dobbiamo evitare polemiche. In tutte le regioni d’Italia, e non solo in Campania, si registra un calo della partecipazione, anche al voto. Le persone vogliono ascoltare i programmi e capire come la politica possa migliorare la loro vita. Perdere tempo in polemiche non serve a nessuno: dobbiamo concentrarci sugli interessi legittimi di tutti i cittadini campani".

"Tutti insieme per la conferma del centrosinistra"

Anche il figlio del governatore, Piero De Luca, non mostra alcun imbarazzo nonostante gli attacchi continui portati da suo padre contro Fico. L'importante è lavorare tutti insieme per portare il centrosinistra a continuare a guidare la Regione Campania. "Il Governatore continuerà a sostenere la guida del centrosinistra in Regione e darà il proprio contributo alla costruzione di un’alternativa nazionale alla destra, con cui abbiamo già avuto occasione di confrontarci e scontrarci".