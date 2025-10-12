Mirabella capitale della cultura 2028, Rauseo (Lega): sfida da non perdere

La visita

mirabella capitale della cultura 2028 rauseo lega sfida da non perdere
Mirabella Eclano.  

 "Oggi ho visitato il Parco Archeologico di Mirabella Eclano, luogo di straordinario valore storico e culturale che custodisce testimonianze dell’antica Aeclanum. Un sito che continua ad attirare visitatori, sentimenti, curiosi, studiosi: un richiamo reale non solo per gli appassionati di storia, ma per chiunque desideri riconnettersi con le proprie radici e con la bellezza autentica del territorio".
Lo afferma Franco Rauseo, Coordinatore dei Dipartimenti Tematici della Lega della Provincia di Avellino.
"La candidatura di Mirabella Eclano a Capitale Italiana della Cultura 2028 - spiega Rauseo - rappresenta molto più che un titolo: è un’occasione concreta per il futuro delle aree interne della Campania. È un riconoscimento che valorizza i piccoli comuni, i borghi, le comunità che spesso restano ai margini ma che hanno un patrimonio di storia, arte e tradizione straordinario.

Mirabella capitale della Cultura

Questo progetto istituzionale è un investimento sul presente e sul domani: valorizzare la memoria storica, promuovere il turismo sostenibile, favorire la creatività delle nuove generazioni. È un impegno che richiede visione comune, unità istituzionale e partecipazione attiva dei cittadini.

Lega in campo a sostengo

La Lega, e io personalmente come Coordinatore dei Dipartimenti Tematici, dichiariamo il massimo sostegno alla candidatura di Mirabella Eclano. È un dovere nei confronti della nostra terra: le aree interne non sono periferia, ma fulcro di identità, opportunità, sviluppo. Mirabella Eclano può diventare un laboratorio culturale vivo, capace di attrarre investimenti, lavoro, turismo e promuovere una rinascita sostenibile in tutta la Campania interna. Invitiamo quindi le istituzioni regionali, i sindaci, le associazioni culturali e le comunità locali a fare squadra attorno a questa idea, affinché la candidatura sia sostenuta con forza, concretezza e coerenza", conclude Rauseo.

Ultime Notizie