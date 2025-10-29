Regionali: presentazione ufficiale della lista "A testa alta" circoscrizione Av Giovedì 30 ottobre al circolo della stampa di Avellino

Giovedì 30 ottobre, alle ore 9.30, presso il circolo della stampa di Avellino, si terrà la presentazione ufficiale della lista “A testa alta” per le elezioni regionali della Campania del 23 e 24 novembre 2025.



Alla conferenza stampa parteciperanno i quattro candidati della circoscrizione di Avellino:



Lucia Fortini, assessore uscente alla scuola, politiche sociali e politiche giovanili della regione Campania.



Ilaria Di Gaeta, presidente del consiglio comunale di Mercogliano.



Antonello Cerratto, manager nel settore sanitario.



Pino Rosato, direttore sanitario della casa di cura Villa dei Pini di Avellino.



L’incontro sarà l’occasione per presentare il programma e le priorità della lista “A testa alta”, a sostegno della candidatura di Roberto Fico presidente, all’interno della coalizione di centrosinistra guidata dal governatore Vincenzo De Luca.



Un momento di confronto aperto alla stampa e ai cittadini, per condividere le idee, i valori e le proposte dei candidati impegnati a rappresentare in regione le istanze dell’Irpinia e di tutte le aree interne della Campania.