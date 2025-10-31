La Lega Campania si presenta in Irpinia: "Pronti alla battaglia" Elezioni regionali: presentati i candidati, interventi di Zinzi e Cantalamessa ad Atripalda

Presentazione dei candidati per la Lega Campania in Irpinia, ad Atripalda con gli interventi del senatore Gianluca Cantalamessa, commissario provinciale della Lega Avellino, e dell’onorevole Gianpiero Zinzi, coordinatore regionale della Lega Campania. "Siamo pronti per una grande battaglia. Siamo convinti che ribalteremo i pronostici. - ha affermato Zinzi - Fico è il peggior candidato che la sinistra potesse scegliere. Siamo consapevoli di essere decisivi per la vittoria del centrodestra. Tagli del Governo al Sud? Ventisei miliardi di euro investiti dal Governo, in particolar modo in trasporti e in infrastrutture. Mai tanti investimenti come da quando Matteo Salvini è ministro delle infrastrutture. Rispondiamo con fatti e numeri. La priorità in Regione Campania è la sanità. È il primo obiettivo della nostra coalizione. Dobbiamo restituire il diritto alla salute a tutti i cittadini. La Campania deve essere un luogo d'arrivo. La sinistra ha fatto consenso e voti per diversi anni, ma ha lasciato indietro la nostra Regione. Dal 26 lavoreremo su sanità, trasporti e ambiente. Abbiamo le idee chiare".

"Aree interne centrali nelle nostre idee"

"L'obiettivo è di tornare liberi e forti. Proponiamo una filosofia diversa e questo sta arrivando ai cittadini che ci stanno premiando sempre di più. Le aree interne? Sono centrali nelle nostre idee, il discorso vale per la Campania, ma vale per tutta l'Italia Meridionale. - ha spiegato Cantalamessa - Rischiamo di far sparire duemila Comuni. Pensare alle aree interne significa riqualificarle, puntare sul turismo e sullo sviluppo industriale compatibile con il territorio senza distruggere la bellezza".