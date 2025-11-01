Noi di Centro: Raffaele Cipriano eletto nuovo segretario provincia di Avellino Su indicazione del coordinatore regionale Pasquale Giuditta, alla presenza di Clemente Mastella

Su indicazione del coordinatore regionale Pasquale Giuditta, alla presenza di Clemente Mastella, è stato ufficializzato il nuovo segretario della provincia di Avellino: si tratta di Raffaele Cipriano, 56enne nato ad Avellino e residente a Rocca San Felice.

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Salerno, è impiegato come Quadro in Poste Italiane s.p.a., nella cui organizzazione si occupa della Gestione Operativa degli Uffici Postali.

Cipriano è politicamente impegnato dal 1994, quando ha costituito una delle prime sezioni cittadine della transizione da Democrazia Cristiana a Partito Popolare.

Per i quattro anni successivi è stato eletto Consigliere comunale di Rocca San Felice e Consigliere della Comunità Montana Alta Irpina di Calitri, dove ha ricoperto, per circa 1 anno, anche la carica di Assessore al Bilancio.

"Ridare voce alla tradizione politica e sociale dei moderati. Rivendicare il ruolo anche delle aree interne nello sviluppo economico della Regione Campania" ha dichiarato il segretario Raffaele Cipriano.