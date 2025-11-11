Roberto Fico ad Ariano: "Non è possibile chiudere ogni giorno i rubinetti"

"Alto calore gestito male, servono manager pubblici, nominati con trasparenza, merito e capacità"

Ultimi fuochi di campagna elettorale in vista del voto alle regionali del prossimo 23 novembre...

Due tappe in Valle Ufita per il candidato alla presidenza della regione Campania Roberto Fico, la prima a Flumeri alla Menarini e la seconda con i candidati Gazzella, Cervinaro e Orsogna nella sala convegni dell’Incontro ricevimenti. In primo piano la crisi idrica che sta mettendo a dura prova soprattutto nelle ultime ore le popolazioni.

"Le persone hanno ragione ad essere indignate, perchè con delle fonti di acqua così importanti in Irpinia, non è possibile dover chiudere ogni giorno i rubinetti. Allo stesso tempo dico che è importante andare a votare, perchè significa anche scegliere. Alto calore è stato gestito male finora, ci vogliono persone capaci, quelli che chiamiamo grandi manager pubblici, nominati con trasparenza, merito e capacità. Ed è questo che garantirò".

Sul versante occupazionale. Queste le notizie di ritorno da Flumeri: "Menarini è un comparto importante che deve crescere ed avere stabilità nel lavoro e nella programmazione. Si è fatto un buon lavoro, oggi però bisogna dare sulle commesse grande stabilità, perchè tutti gli operai e operaie che hanno una grande specializzazione possano continuare a produrre in tranquillità gli autobus".

