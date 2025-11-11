Roberto Fico ad Ariano: "Non è possibile chiudere ogni giorno i rubinetti" "Alto calore gestito male, servono manager pubblici, nominati con trasparenza, merito e capacità"

Due tappe in Valle Ufita per il candidato alla presidenza della regione Campania Roberto Fico, la prima a Flumeri alla Menarini e la seconda con i candidati Gazzella, Cervinaro e Orsogna nella sala convegni dell’Incontro ricevimenti. In primo piano la crisi idrica che sta mettendo a dura prova soprattutto nelle ultime ore le popolazioni.

"Le persone hanno ragione ad essere indignate, perchè con delle fonti di acqua così importanti in Irpinia, non è possibile dover chiudere ogni giorno i rubinetti. Allo stesso tempo dico che è importante andare a votare, perchè significa anche scegliere. Alto calore è stato gestito male finora, ci vogliono persone capaci, quelli che chiamiamo grandi manager pubblici, nominati con trasparenza, merito e capacità. Ed è questo che garantirò".

Sul versante occupazionale. Queste le notizie di ritorno da Flumeri: "Menarini è un comparto importante che deve crescere ed avere stabilità nel lavoro e nella programmazione. Si è fatto un buon lavoro, oggi però bisogna dare sulle commesse grande stabilità, perchè tutti gli operai e operaie che hanno una grande specializzazione possano continuare a produrre in tranquillità gli autobus".