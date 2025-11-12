"Patto per l’Irpinia" con Roberto Fico: l’iniziativa alla Stazione di Avellino

Lunedì 17 novembre alle 16.00 il candidato presidente incontrerà la città capoluogo

patto per l irpinia con roberto fico l iniziativa alla stazione di avellino

“Patto per l’Irpinia” con Roberto Fico Presidente: l’iniziativa alla Stazione di Avellino. Lunedì 17 novembre alle 16.00 il candidato Presidente incontrerà la città di Avellino insieme ad Amendola, Famiglietti, Fiordellisi ed Acierno...

Avellino.  

Per il giusto peso delle aree interne e dei servizi essenziali, lavoro e sviluppo economico, tutela dell’acqua come bene pubblico e comune, transizione energetica partecipata, sanità territoriale di prossimità, valorizzazione del comparto agricolo, politiche abitative e sicurezza antisismica, democrazia partecipativa, cultura e turismo sostenibile, unioni dei comuni e governance integrata: questi i dieci punti del “Patto per l’Irpinia” che Maria Laura Amendola, Luigi Famiglietti, Franco Fiordellisi e Silvana Acierno presenteranno nella città di Avellino insieme al candidato Presidente alla Regione Campania, Roberto Fico.

L’appuntamento è per lunedì 17 novembre, alle ore 16.00 all’interno della stazione ferroviaria e dei locali di Avellino Scalo, a Borgo Ferrovia.

«Come avevamo annunciato, la nostra campagna elettorale a sostegno di Roberto Fico prosegue esclusivamente a sostegno del candidato Presidente e nell’interesse del territorio. - dichiarano i quattro referenti irpini - Per questo, riteniamo essenziale discutere su quali siano le proposte da mettere al centro dell’agenda politica e programmatica della prossima Amministrazione Regionale»

«L’incontro di lunedì 17 novembre - proseguono - vuole essere un appello ad associazioni, sindacati, imprese, pezzi della società civile che vogliono prendere parte al lungo lavoro sinergico dei prossimi cinque anni. Quello che proporremo non è un Patto definitivo e immutabile, ma un metodo di lavoro, una piattaforma che può e deve essere costantemente discussa, animata e migliorata sul territorio stesso. Lo faremo, per cominciare, in due Comuni della provincia: sabato 15 novembre a Frigento e domenica 16 a Calitri»

Infine, concludono: «Abbiamo scelto la Stazione ferroviaria di Avellino, che fu inaugurata nel 1879, per la sua valenza fortemente simbolica - perché su quelle rotaie da tempo non passano più treni - ma soprattutto come segnale per tutta l’Irpinia oltre che Avellino per avere le giuste condizioni di mobilità umana e sociale che necessariamente si accompagnano alle infrastrutture materiali ed immateriali sul territorio.».

Ultime Notizie