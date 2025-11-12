Grottaminarda, il sottosegretario Morelli: "Sulla crisi idrica, Italia spaccata" Investimenti ed infrastrutture per l’Irpinia: Il ruolo del Governo

Investimenti ed infrastrutture per l’Irpinia. Il ruolo del Governo. Senza tralasciare le tematiche attuali che riguardano la crisi idrica e l’autonomia differenziata.

Da Grottaminarda, il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega al Cipess Alessandro Morelli fa questa riflessione.

"L’Italia è già spaccata, perché se stiamo parlando di parti della nazione dove purtroppo manca l’acqua, mentre in altre c’è, la dice lunga. La mala gestione dei territori e delle amministrazioni e la scarsa responsabilità di chi ha amministrato male finora oggi è un grave danno al bene pubblico e alla nostra cittadinanza”.

Presente all’incontro il comitato Uniamoci per l’acqua che ha sollecitato il governo ad intervenire sulla crisi idrica, un dramma che sta mettendo a dura prove le popolazioni.

Morelli avverte: “Il buon senso e la concretezza devono predominare anche nell’amministrazione della Campania".