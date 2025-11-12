Grottaminarda, il sottosegretario Morelli: "Sulla crisi idrica, Italia spaccata"

Investimenti ed infrastrutture per l’Irpinia: Il ruolo del Governo

Tappa in Irpinia per il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega al Cipess Alessandro Morelli. Ecco il messaggio che parte da Grottaminarda...

Grottaminarda.  

Investimenti ed infrastrutture per l’Irpinia. Il ruolo del Governo. Senza tralasciare le tematiche attuali che riguardano la crisi idrica e l’autonomia differenziata.

Da Grottaminarda, il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega al Cipess Alessandro Morelli fa questa riflessione.

"L’Italia è già spaccata, perché se stiamo parlando di parti della nazione dove purtroppo manca l’acqua, mentre in altre c’è, la dice lunga. La mala gestione dei territori e delle amministrazioni e la scarsa responsabilità di chi ha amministrato male finora oggi è un grave danno al bene pubblico e alla nostra cittadinanza”.

Presente all’incontro il comitato Uniamoci per l’acqua che ha sollecitato il governo ad intervenire sulla crisi idrica, un dramma che sta mettendo a dura prove le popolazioni.

Morelli avverte: “Il buon senso e la concretezza devono predominare anche nell’amministrazione della Campania".

