Regionali, Gazzella: "Insieme possiamo tornare a rendere protagonista l'Irpinia" "La mia battaglia sarà quella di restituire importanza alle aree interne da troppo tempo trascurate"

“Ho deciso di candidarmi con Noi di centro, perché credo che le forze politiche moderate possono essere il luogo in cui sviluppare dialoghi e proposte concrete, scevre dagli estremismi che purtroppo invadono il dibattito politico attuale". Lo afferma in una nota il candidato di Noi di centro alle prossime elezioni regionali in Campania, Guerino Gazzella.

"La mia battaglia sarà quella di restituire importanza alle aree interne da troppo tempo trascurate. Insieme possiamo tornare a rendere protagonista l’Irpinia!"



Guerino Gazzella è avvocato patrocinante in cassazione e nei tribunali ecclesiastici con oltre 25 anni di esperienza nei principali ambiti del diritto. Titolare di uno studio legale affermato, fornisce consulenza e assistenza legale qualificata in materia civile, penale, amministrativa, del lavoro, bancaria e finanziaria, con un approccio strategico e orientato ai risultati.

Con specifiche competenze in materia di giustizia riparativa, è cultore della materia in diritto penitenziario, specialista in “Diritto della persona, relazioni familiari e dei minorenni”. Numerose le pubblicazioni sui temi del matrimonio e della responsabilità medica. Socio associazione canonisti italiani, socio associazione avvocati matrimonialisti italiani, past presidente Rotary club Avellino est centenario