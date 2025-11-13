Galasso attacca: fate comizi mentre nelle case non c'è acqua, una vergogna Così la candidata alle regionali Maria Sabina Galasso in un duro attacco lanciato sui social

"Ad Ariano Irpino e in altri paesi della nostra ricca terra i rubinetti sono chiusi già alle 17". Lo dice Maria Sabina Galasso, candidata irpina alle regionali. "La gente che torna stanca dal lavoro non può farsi una doccia perché non abbiamo reti adeguate grazie al tuo predecessore che di queste aree è ghiotto solo in campagna elettorale. Ho voluto fare una verifica personale e nel solo mese di agosto l’acqua in Irpinia è mancata per oltre 250 ore su un totale di 744. Cioè un terzo del mese siamo rimasti senza acqua, altro che alle 20.00 come dice colui che conosce perfettamente la situazione. Se questi vogliono abbattere il problema dell’acqua come hanno abolito la povertà siamo a cavallo. (...) E’ davvero un peccato vedere queste passerelle politica mentre in tutta l’Alta Irpinia non ci sono punti nascita. Da noi non si può nascere ma solo morire. Bisogna fare 50 chilometri di curve prima di trovare un reparto ginecologia e ostetricia. Non dovreste proprio mettere piede in queste terre per l’abbandono che la sinistra ha causato. Siete senza rispetto e senza dignità e spero che il 23 e il 24 novembre, date a noi care, gli elettori bevano un sorso d’acqua e riflettano sulla scelta giusta prima di esercitare il voto. Noi irpini abbiamo valori che altrove mancano, ce li hanno trasmessi il dolore e i sacrifici." Così in una nota sui propri canali social la candidata alle regionali Maria Sabina Galasso.