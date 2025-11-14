La Cisl Irpinia Sannio incontra la politica: candidati a confronto ad Avellino

La Cisl Irpinia Sannio incontra la politica. A confronto i canditati alle prossime elezioni regionali in Campania. Sul tappeto le principali vertenze che interessano il territorio, il tema delle infrastrutture, senza tralasciare le questioni che riguardano le aree interne alle prese con il dramma dello spopolamento e la fuga dei giovani per mancanza di lavoro.
A moderare il confronto, tra quelli più interessanti finora, fortemente voluto dal sindacato è stato scelto il giornalista Pierluigi Melillo, direttore di Otto Channel Tv per il suo equlibrio, la grande professionalità ed esperienza maturata negli anni.
L'appuntamento è per martedì 18 novembre alle 10.30 nella sede della Misericordia, via Tagliamento ex eca ad Avellino.