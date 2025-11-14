Campania, Tajani:"Settanta milioni di investimenti per la provincia di Avellino" Il ministro: "Non abbandoniamo aree interne, sono realtà tutta italiana"

"Domani sarò Avellino per presentare i progetti per l'Irpinia. Quindi grande attenzione alle aree interne. Ci saranno progetti anche per la Puglia e il Lazio meridionale. Per la provincia di Avellino investiremo 70 milioni di euro per la riqualificazione della stazione, dei borghi storici, e valorizzeremo anche l'itinerario storico di Guglielmo'', un percorso di pellegrinaggio che ripercorre le orme di San Guglielmo da Vercelli, e "la stazione ferroviaria Avellino -Rocchetta-Sant'Antonio''.

Lo ha detto il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in video collegamento da Roma con la 42ma assemblea annuale dell'Anci, a Bologna. "C'è grande attenzione - ha assicurato il vicepremier, si legge in un'agenzia Adnkronos - per i Comuni più piccoli, che non dobbiamo dimenticare perché sono una realtà tutta italiana".