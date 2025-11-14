Elezioni regionali: Roberto Fico a Montoro

Lunedì 17 novembre, alle ore 15.00, presso il Municipio di Piano (Sala Antonio Salerno, Piazza M. Pironti 2), si terrà un incontro pubblico con Roberto Fico, candidato presidente con il Movimento 5 Stelle.
L’iniziativa rientra nel programma di appuntamenti territoriali dedicati all’ascolto e al confronto con la cittadinanza.
Durante l’incontro interverrà anche Anna Ansalone, candidata territoriale del M5S, che si confronterà sui temi locali e sulle principali esigenze della comunità.
Porteranno inoltre i saluti istituzionali il sindaco di Montoro, Salvatore Carratù, e gli attivisti del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.