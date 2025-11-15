Matteo Renzi in Irpinia: incontro con i cittadini a Candida L’ex premier incontra gli elettori per sostenere i candidati di casa riformista

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, sarà in Irpinia domenica 16 novembre per un incontro pubblico con i cittadini nell’ambito della campagna elettorale per le elezioni regionali.

L’appuntamento è fissato per domenica 16 novembre alle ore 19:00 presso il laboratorio culturale "Giuseppe Walter Manfra" a Candida, dove l’ex presidente del consiglio dialogherà con elettori e simpatizzanti per presentare il progetto di casa riformista e il programma per il futuro della Campania.

All’incontro saranno presenti i quattro candidati della lista casa riformista per la provincia di Avellino: Enzo Alaia, consigliere regionale uscente, Franco Di Cecilia, consigliere provinciale, Stefania Di Nardo, vicesindaco di Mercogliano, e Carmela Diana, assessore del comune di Montoro. (Foto dal profilo facebook Matteo Renzi).