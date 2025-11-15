Frigento: successo per l’iniziativa "Patto per l’Irpinia" Domani alle 18.00 tappa alla Casa della Musica a Calitri

Successo a Frigento per l’iniziativa "Patto per l'Irpinia con Fico presidente". La sala consiliare del comune di Frigento ha ospitato l’iniziativa volta a promuovere il voto per il candidato presidente Fico, promossa ed organizzata dall’ex parlamentare irpino, Luigi Famiglietti, Maria Laura Amendola, Franco Fiordellisi e Silvana Acierno. Ospite in Irpinia anche Ciro Borriello, coordinatore regionale della lista “Fico Presidente”.

L’attento moderatore, Francesco Di Sibio, ha saputo coinvolgere la platea e tenere alta l’attenzione.

“La vera sfida è diventare migliori non solo nella politica ma anche nella società. - Ha spiegato Luigi Famiglietti nel corso del suo intervento - Seguire il modello della concertazione tra mondo dell’impresa e mondo del lavoro e uscire dall’emergenza continua, restituendo normalità alla comunità e garantendo servizi diffusi ed efficienti”.

“L'iniziativa nasce dalla volontà di mantenere vivo l'interesse per le problematiche della nostra provincia – ha spiegato Franco Fiordellisi - raccogliere proposte e suggerimenti da parte dei cittadini e di condividerle con il candidato presidente alla Regione Campania, Roberto Fico”.

"La Stazione Hirpinia con l'annessa piattaforma logistica sarà tra i punti prioritari dell'agenda di governo Fico - ha spigato il coordinatore regionale della lista “Fico Presidente, Ciro Borriello, - E' fondamentale collegare le aree interne con la Città Metropolitana di Napoli e sono sicuro che faremo un buon lavoro. Resta il grande rammarico per la ricusazione della lista Fico Presidente ad Avellino perché abbiamo coinvolto le migliori energie umane e professionali di questo territorio. Tuttavia, come dimostra l'appuntamento di questa sera, l'impegno continua e in prospettiva i rappresentanti irpini continueranno a far parte della nostra squadra".

Quello di oggi è stato un primo incontro denominato "Patto per l'Irpinia". L'iniziativa proseguirà domani, domenica 16 novembre, a Calitri presso la Casa della Musica alle ore 18.00 e lunedì ad Avellino presso l'ex stazione ferroviaria di via Borgo Ferrovia, alla presenza del candidato Presidente Roberto Fico.

L’appuntamento di lunedì 17 novembre è previsto alle ore 16,30 all’interno dei locali di Avellino Scalo, a Borgo Ferrovia, in un luogo fortemente simbolico. L’auspicio è che la stazione torni ad avere la sua naturale funziona e il treno dell’Irpinia riparta.

Rilancio delle aree interne e dei servizi essenziali, lavoro e sviluppo economico, tutela dell’acqua come bene pubblico e comune, transizione energetica partecipata, sanità territoriale di prossimità, valorizzazione del comparto agricolo, politiche abitative e sicurezza antisismica, democrazia partecipativa, cultura e turismo sostenibile, unioni dei comuni e governance integrata: questi i dieci punti del “Patto per l’Irpinia” che l’onorevole Luigi Famiglietti, Maria Laura Amendola, Franco Fiordellisi e Silvana Acierno presenteranno nella città di Avellino insieme al candidato presidente alla regione Campania, Roberto Fico.