Fdi Avellino: firma del tricolore con il sottosegretario Paola Frassinetti L’impegno morale verso l’Irpinia e la Campania

Domani, mercoledì 19 novembre, alle ore 17.30, presso la sede del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Avellino, interverrà la deputata Paola Frassinetti, sottosegretario al ministero dell'istruzione e del merito per la “firma del Tricolore”.

Un momento simbolico che unisce istituzioni e cittadini attorno ai valori di identità nazionale, famiglia, lavoro, libertà, solidarietà e merito. Un gesto semplice che è un appuntamento fisso di appartenenza per la comunità irpina.

La firma del Tricolore rappresenta l’impegno morale verso l’Irpinia e la Campania: un momento di orgoglio, confronto e speranza. Fdi rivolge l’invito alla comunità a partecipare e condividere questo segno di rinascita per l’intera provincia.